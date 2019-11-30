Общество
Lenta.ruВ России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата. Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Авто
Объявлена дата продаж Toyota Wildlander
Происшествия
Первого замглавы СУ СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого заместителя руководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко задержали за взятку в 18 миллионов рублей от адвоката, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд
"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Хоккей
«Амур» разгромил «Спартак» в матче КХЛ
Происшествия
Иркутский школьник поделился эмоциями от боя Емельяненко и Кокляева
Девятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска, спасший девочку от педофила, поделился впечатлениями от боя между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РЕН ТВ в субботу, 30 ноября.
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек
В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах
Образ планируется улучшить, повысив позиции Москвы в международных рейтингах. РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичной мэрии.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Политика
Миллионер предрек Украине гибель из-за газа
Природный газ стал инструментом, "растлившим" Украину, он может стать причиной гибели страны.
Происшествия
В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту
В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Футбол
Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Шоу-бизнес
Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Армия и оружие
Турция отказалась подписывать план НАТО на случай российской атаки
Как отмечается в материале, Анкара потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план альянса по защите Польши и прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) в случае возможного нападения Российской Федерации.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Авто
К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.