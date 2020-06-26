Экономика
ИзвестияВыручка российских аптек в мае упала на 14%
По итогам мая выручка аптек в России упала на 14% относительно прошлого месяца до 75,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». По информации аналитиков, в сравнении с маем прошлого года выручка аптек снизилась не так значительно — на 2,1%.
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Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.Известиявчера в 17:01
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Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
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Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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По мнению прокурора, рассмотрение дела по существу может начаться в феврале-марте следующего года.
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