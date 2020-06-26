Резкий спад В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group.

с чего всё началось

По итогам мая выручка аптек в России упала на 14% относительно прошлого месяца до 75,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». По информации аналитиков, в сравнении с маем прошлого года выручка аптек снизилась не так значительно — на 2,1%.

Выручка российских аптек в мае упала на 14%

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