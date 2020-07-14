с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года Россия впервые получила от экспорта золота больше, чем от продажи газа, следует из статистики Центробанка и Федеральной таможенной службы. По их данным, российские корпорации за апрель и май этого года продали за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,55 млрд долларов.

В России выручка от экспорта золота превысила продажи газа

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Армия и оружие Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.