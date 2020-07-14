Энергетика
Общественная служба новостейВ России выручка от экспорта золота превысила продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия впервые получила от экспорта золота больше, чем от продажи газа, следует из статистики Центробанка и Федеральной таможенной службы. По их данным, российские корпорации за апрель и май этого года продали за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,55 млрд долларов.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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В Туле проходит очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте.
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Газета.Ru 03:36
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Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ
Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
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