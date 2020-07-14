с чего всё началось

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.

Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

Киберспорт PES 2021 не выйдет отдельной игрой, а станет обновлением PES 2020 Pro Evolution Soccer 2021 не выйдет как отдельная игра. В Konami подтвердили, что она станет обновлением к PES 2020.

Происшествия Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. 98

Шоу-бизнес Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным В марте Любовь Толкалина в ходе общения с фолловерами в Instagram объявила о своей свадьбе.

Экономика Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом» Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует. 55

Происшествия В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело «Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании». 531

Футбол В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Политика В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. 4

Происшествия СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 25

Общество Из-за ливней в Можайском горокруге прорвало дамбу Из-за нахлынувших накануне ливней в Можайском городском округе в деревне Хорошилово прорвало дамбу. Об этом сообщает телеканал «360». 2

Общество Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла. 91

Футбол АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна Акционеры АПЛ договорились о сроках летнего трансферного окна 2020 года.

Армия и оружие Армения перевела истребители Су-30СМ на боевое дежурство Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребители Су-30СМ военно-воздушных сил страны заступили на боевое дежурство.

Футбол ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. 1

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 962

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 102

Политика Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. 168