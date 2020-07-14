Энергетика
Аргументы и ФактыДоходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Более 100 штаммов коронавируса выделено в России
Цензуры.Нет 09:13
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Киберспорт
PES 2021 не выйдет отдельной игрой, а станет обновлением PES 2020
Pro Evolution Soccer 2021 не выйдет как отдельная игра. В Konami подтвердили, что она станет обновлением к PES 2020.
Нева Спорт 06:03
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным
В марте Любовь Толкалина в ходе общения с фолловерами в Instagram объявила о своей свадьбе.
Московский Комсомолец 07:53
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует.
РБК 04:57
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С середины июля россияне могут получить 2 государственных выплаты общей суммой более 21 тыс рублей.
Live24 06:02
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39
Экономика
Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года.
Вечерняя Москва 08:29
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
CT news 08:29
Политика
В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины
Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия 08:45
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
Из-за ливней в Можайском горокруге прорвало дамбу
Из-за нахлынувших накануне ливней в Можайском городском округе в деревне Хорошилово прорвало дамбу. Об этом сообщает телеканал «360».
Вести Подмосковья 08:41
Здоровье
Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»
Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты 06:47
Общество
Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе
Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
Футбол
АПЛ объявила сроки летнего трансферного окна
Акционеры АПЛ договорились о сроках летнего трансферного окна 2020 года.
Soccer.ru 07:05
Армия и оружие
Армения перевела истребители Су-30СМ на боевое дежурство
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребители Су-30СМ военно-воздушных сил страны заступили на боевое дежурство.
Московский Комсомолец 09:22
Футбол
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 07:56
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
Известия вчера в 20:49
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10