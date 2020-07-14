Энергетика

РБКРБКДоходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.
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с чего всё началось
По предварительной оценке
 ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК13 июля в 23:00

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Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

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Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

РБК13 июля в 23:00
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
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Общество

Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
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Общество

В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции

В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
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Общество

Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

Пик коронавируса в России пройден, обстановка улучшается.
UfaTime.ru 15:02
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Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском 04:17
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Общество

У здания ЦИК в Минске задержали пришедших с жалобами людей

РБК 16:11
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Футбол

Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
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Общество

Дважды выданную замуж 12-летнюю девочку забрали из семьи в Кении

Власти Кении забрали из семьи 12-летнюю девочку, которая была дважды замужем за взрослыми мужчинами на протяжении одного месяца.
Lenta.ru 14:11
Общество

Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений

Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:46
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:37
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Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
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Игры

Фанат игры Diablo II показал, как она выглядит в разрешении 4K при 60 fps

Автор ролика только показывает, как могла бы преобразиться игра при современных стандартах отображения.
ИА Красная Весна 15:40
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

RT на русском вчера в 14:35
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Футбол

Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»

Результат 0:0 в домашнем матче 29-го тура против «Краснодара» не устроил главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.
Советский спорт 13:44
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу в всех участников.
РБК 01:54
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Политика

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
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Происшествия

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
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Происшествия

Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Семья Джорджа Флойда, смерть которого от рук полицейских привела к массовым беспорядкам в США, предъявила иск властям Миннеаполиса, в котором произошел инцидент.
Газета.Ru 14:05
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
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Политика

Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным

Невские Новости 08:34
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова

Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
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