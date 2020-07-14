с чего всё началось

По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

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