За сутки в России подтвердили ещё 10 598 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 262 843 случая CoViD-19 во всех 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В России выявили 10 598 новых случаев коронавируса за сутки

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