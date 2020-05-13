Коронавирус
Life.ruВ России выявили 10 598 новых случаев коронавируса за сутки
За сутки в России подтвердили ещё 10 598 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 262 843 случая CoViD-19 во всех 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
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Здоровье
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 мая в 02:17
Политика
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.
РИА Новости 04:40
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Транспорт
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:35
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Происшествия
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Здоровье
«Через месяц мы вернемся к нормальной жизни», заявил Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что через месяц россияне смогут вернуться к нормальной жизни.
LentaChel.ru 07:39
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Фигурное катание
Тарасова назвала Роднину законченной дурой
Роднина ранее назвала Тарасову человеком со слетевшими мозгами.
ProstoProSport 08:52
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews вчера в 04:41
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Хоккей
«Амур» повторил контрактное предложение Руденкову
РИА Новости 07:53
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о причине развода с Ольгой Бузовой
Дмитрий Тарасов рассказал, что сам стал инициатором развода с Бузовой.
Московский Комсомолец 08:27
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Музыка
Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран
Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
Общество
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
Спорт
Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года.
Lenta.ru 07:01
Общество
В Москве не планируется послабление режима самоизоляция раньше 21 мая
В Москве пока рано говорить об ослаблении режима самоизоляции, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Коммерсантъ 06:16
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
Здоровье
Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Pravda.Ru 05:16