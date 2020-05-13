Общество
Piter.tvВ России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Здоровье
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM 13 мая в 03:01
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Политика
Песков уточнил сроки выхода статьи Путина о Второй мировой войне
«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время [для подготовки статьи] еще есть», — отметил Песков.
Lenta.ru 05:08
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM вчера в 15:06
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Армия и оружие
Новые документы о встречах с НЛО обнародовал Пентагон
Напомним, что ранее Пентагон официально рассекретил и выпустил видео трех встреч самолетов морской авиации с неопознанными воздушными явлениями (НВЯ), как теперь принято официально называть в военно-морской терминологии НЛО.
LentaChel.ru вчера в 15:45
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
SpeedMe вчера в 13:12
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
ЕГЭ в России перенесли на более поздний срок
В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для большинства учеников будет перенесен на более поздний срок.
МонаВиста 13 мая в 08:26
Шоу-бизнес
39-летняя Маша Малиновская сделает пластику у хирурга Айзы Анохиной
Телеведущая Маша Малиновская опубликовала в Stories короткую запись, в которой призналась, что вновь решилась на пластическую операцию.
Городовой вчера в 02:50
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
Суд отказал экс-полковнику Горбатову в УДО
Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, сообщает «Коммерсант».
Право.ру 05:12
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Музыка
Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»
Gazeta.SPb 12 мая в 16:39
Политика
Лавров предсказал долгое возвращение к открытому миру после коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу РБК предположил, что полное восстановление функционирования мировых связей займет длительный период.
РБК 05:17
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Политика
На Украине предложили запретить суррогатное материнство
Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:52
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
РИА Новости 05:05
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Здоровье
Карантин по коронавирусу ввели на месторождениях в Иркутской области
В Усть-Куте и Бодайбо коронавирусом продолжают заболевать вахтовые рабочие. Из-за этого на месторождениях ввели карантин.
EastRussia вчера в 20:29
Общество
В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты
В областном минздраве сообщили, что в начале мая 27 медикам за помощь пациентам с опасным диагнозом выплачено в общей сложности 667,4 тысячи рублей региональных стимулирующих надбавок к мартовской зарплате.
Российская газета 02:59