Общество
Полит.руВ России коронавирус зарегистрировали еще у 10,6 тыс. человек за сутки
За последние сутки медики в России подтвердили 10 633 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Умерли 58 человек, выздоровели 1626, сообщает 3 мая официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Инфекция подкосила дорожников: в Самарской области больше 500 зараженных коронавирусом
КП - Самаравчера в 05:40
Оренбуржье не вошло в список регионов с наибольшим числом новых заражений COVID-19
Orenday.ruвчера в 07:28
В России выявлено 10633 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки
Телеканал UTVвчера в 03:34
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Технологии
NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде
ФАН вчера в 06:36
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Происшествия
В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
Общество
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес
Рудковская подает в суд за слухи о серьезной болезни сына
Российский продюсер Яна Рудковская пригрозила подать в суд на распространителей ложной информации о заболевании ее сына.
NewInform 05:56
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
Военное дело 06:08
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Политика
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Религия
Патриарх Кирилл попросил прихожан поддержать священников материально
Новые Известия 03:32
Общество
Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал информацию о вспышке коронавируса, а также уничтожал доказательства.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:19
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество
Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe
RuNews24.ru 06:00