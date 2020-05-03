За последние сутки медики в России подтвердили 10 633 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Умерли 58 человек, выздоровели 1626, сообщает 3 мая официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В России коронавирус зарегистрировали еще у 10,6 тыс. человек за сутки

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 62

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 37

Происшествия В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом. 16

Общество Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина. 22

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 342

Общество На Украине продлили карантин до 22 мая Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 5

Авто В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40. 1

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 799

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Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 861

Гаджеты Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.

Общество Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек). 14