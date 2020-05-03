Общество

Полит.руПолит.руВ России коронавирус зарегистрировали еще у 10,6 тыс. человек за сутки

За последние сутки медики в России подтвердили 10 633 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Умерли 58 человек, выздоровели 1626, сообщает 3 мая официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
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В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

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Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»

За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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Общество

На Украине продлили карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»

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Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
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Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

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В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Китай намеренно скрывал информацию о вспышке коронавируса, а также уничтожал доказательства.
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Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается

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Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

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Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

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