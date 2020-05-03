За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены во всех 85 российских регионах. Положительный результат теста на COVID-19 зафиксировали у 10 633 человек. Больше всего новых случаев в Москве – 5948.

Общество Эксперты оценили реальные масштабы заражения коронавирусом в Германии Исследователи из Боннского университета предполагают, что реальное число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии десятикратно превышает данные официальной статистики и может достигать 1,8 миллиона, говорится в публикации по результатам исследования. 1

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 334

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 43

Футбол Шалимов не считает большой поддержку Фролова Шалимов считает, что у Фролова все не так плохо, ведь он футболист, который получает зарплату.

Здоровье Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19 Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме. 1

Экономика Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле» В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство. 10

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,1K

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Политика В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы В столице России состоялась репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 787

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Общество Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". 6

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Энергетика Падение котировок привело к резкому росту тарифов на перевозку нефти Тарифы на перевозку бензина, дизельного и авиационного топлива по всему миру выросли до рекордного уровня на фоне попыток трейдеров сдержать падение цен на сырьевые товары за счет хранения нефтепродуктов в море, пишет The Wall Street Journal.

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