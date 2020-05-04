Коронавирус
Невские НовостиВ России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса
Умерли 76 пациентов, выздоровели 1456. В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД. Согласно официальной статистике, умерли 76 человек, выздоровели 1456 пациентов.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
Переболевший коронавирусом врач-реаниматолог дал советы петербуржцам
Сотрудник Покровской больницы Сергей Саяпин, который переболел коронавирусной инфекцией, считает, что пока лучше воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.
iReactor 05:50
Космос
Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС
ТАСС 01 мая в 13:56
Общество
75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области
На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников
Эксперт предупреждает: уязвимее всего в этой ситуации пожилые люди, они доверчивее и наивнее.
Портал Поиск 09:57
Общество
Вирусолог сообщил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист заявил, что эта ситуация справедлива и для России.
Цензуры.Нет 09:37
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Происшествия
В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
Кадры с вечеринки опубликовала в понедельник телекомпания "СургутИнформТВ", по ее данным, участниками встречи были местные бизнесмены, обсуждавшие за едой и спиртным свое положение в условиях, вызванных коронавирусом, телеканал также озвучил альтернативную версию: гости собрались в ресторане для дегустации нового меню заведения.
РИА Новости 09:56
Авто
Названа страна, где за месяц не реализовали ни одного автомобиля
В апреле 2020 года в Индии не было продано ни одного автомобиля. Об этом информирует Общество индийских автопроизводителей (SIAM).
ToDay News Ufa 09:07
Здоровье
В Калининградской области отказались работать около 350 медиков
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 10:43
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Футбол
Шалимов осудил Фролова, раскритиковавшего работу правительства
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал высказывания голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который выступил с критикой работы правительства страны.
РИА Новости 08:52
Политика
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42