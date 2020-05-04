Умерли 76 пациентов, выздоровели 1456. В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД. Согласно официальной статистике, умерли 76 человек, выздоровели 1456 пациентов.

В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса

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