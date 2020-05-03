Коронавирус
ВашГород.руВ России за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом
В России за последние сутки выявили рекордное число новых заболевших. Коронавирус диагностировали более 10 600 пациентам, говорится в данных оперштаба за 3 мая.
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Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Футбол
«Байер» надеется на возобновление сезона в Бундеслиге в мае
Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о возможном возобновлении сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru 02:49
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса Устименко-Вайнштейн ночует в другой комнате.
Экспресс газета 08:15
Политика
Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому «сопротивлением»
Киев, 2 мая 2020, 16:03 — REGNUM Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город окажет «сопротивление», если центральные власти страны вновь введут карантинные ограничения.
REGNUM вчера в 09:03
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
Народная артистка России Татьяна Васильева, которая ранее 2 мая сообщила, что у нее обнаружен коронавирус, рассказала о своем состоянии.
РБК вчера в 21:25
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
На снимках, опубликованных южнокорейским изданием TheKoreanCarBlog, "засветилась" совсем иная по архитектуре передняя панель, отличная от всех остальных моделей группы Hyundai-KIA Как известно, у большинства современных моделей Hyundai панель приборов и дисплей системы мультимедиа расположены на одном уровне, а климатическая установка регулируется шайбой.
Автоновости дня 05:07
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Авто
Mazda 6 – главный конкурент для Camry
Аналитики считают, что новая Mazda 6 составит серьезную конкуренцию для Toyota Camry.
Car.ru 07:42
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03:45
Технологии
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Здоровье
Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса
Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:32
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
Общество
Власти Болгарии решили отменить чрезвычайное положение
Отменить чрезвычайное положение, введенное 13 марта для сдерживания распространения нового коронавируса, решили власти Болгарии, заявил премьер-министр республики Бойко Борисов 3 мая на брифинге, сообщает Sofia Globe.
ИА Красная Весна 08:13