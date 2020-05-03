В России за последние сутки выявили рекордное число новых заболевших. Коронавирус диагностировали более 10 600 пациентам, говорится в данных оперштаба за 3 мая.

В России за сутки выявили рекордное число больных коронавирусом

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