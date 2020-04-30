Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе. При этом у половины заболевших не было симптомов. Больше всего новых случаев в Москве — 5948.
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Еще 7099 случаев заражения новым коронавирусом выявили в России
Общественное телевидение России30 апреля в 04:15
В России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
ИА Красная Весна30 апреля в 04:53
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:22, Ашберн
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Вести.Ru вчера в 04:54
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Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
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ТАСС 06:41
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Коммерсантъ вчера в 13:15
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Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Познер объяснил, почему Россия тратит меньше других стран на поддержку
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, почему Россия тратит в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса на поддержку граждан и бизнеса "несравнимо" меньше, других стран.
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Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Общество
В Белоруссии выявили почти 15 тыс. случаев заражения коронавирусом
Минск, 1 мая 2020, 13:03 — REGNUM По состоянию на 1 мая численность зараженных коронавирусом в Белоруссии составила 14 917 человек, что составляет 8% от количества проведенных тестов.
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Политика
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Известия 01 мая в 18:42
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В Казахстане затопило 500 га пастбищ из-за прорыва дамбы в Узбекистане
Нур-Султан, 2 мая 2020, 15:27 — REGNUM В селе Женис Мактааральского района Туркестанской области Узбекистана затопило 500 га пастбищ и 50 га пахотных земель, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации Туркестанской области.
REGNUM вчера в 08:27
Здоровье
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Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом
Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
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Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти
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797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
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Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
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