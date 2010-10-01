Общество
NewInformМедики сообщили о 11 012 новых случаях коронавируса в России
Коронавирус нового типа выявлен у 11 012 россиян за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. За все время пандемии в России зафиксировано 209 688 пациентов с коронавирусом. Из больниц за день выписали 2390 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Общество
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы
В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Ведомости вчера в 17:49
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Кино
Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня
Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск вчера в 04:09
Экономика
Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения.
Взгляд.ру 01:30
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Общество
У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника
Ученые из США в результате исследования выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов развиваются аномальные патологии кишечника.
Lenta.ru вчера в 19:14
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Конору МакГрегору
Бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, отреагировал на слова Конора МакГрегора, который сообщил о том, что принимал непосредственное участие в продвижении американца, когда они пользовались услугами одного менеджера.
FightTime.ru 01:54
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Газета.Ru 03:59
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:17
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Авто
Chevrolet Tahoe получил полицейскую версию
Внедорожники Chevrolet Tahoe для полиции получили внешний декор от версии Tahoe Z71, а 306-сильный 5,3-литровый V8 был доработан с помощью элементов от двигателя спорткара Chevrolet Camaro ZL1 LT4.
Коммерсантъ 03:50
Общество
Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей
Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Общество
ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с ваучерами за отмененный рейс
Мошенники начали использовать новую схему с ваучерами за отмененный рейс.
Деловое.ТВ 03:45
Армия и оружие
День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая
История гласит, что весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.
Телепорт вчера в 19:35
Здоровье
В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян
Россияне, проведя полтора месяца в самоизоляции, могут массово испытывать стрессовые, панические и другие расстройства психики, предположил в беседе с РИА «Новости» член думского комитета по здравоохранению, психиатр Борис Менделевич.
Newvz.ru 04:18