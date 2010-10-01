Коронавирус нового типа выявлен у 11 012 россиян за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. За все время пандемии в России зафиксировано 209 688 пациентов с коронавирусом. Из больниц за день выписали 2390 человек с подтвержденным коронавирусом.

Медики сообщили о 11 012 новых случаях коронавируса в России

Общество В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы В сети выставили на продажу базу клиентов курьерской службы Данные, якобы принадлежащие 9 млн клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, выставили на продажу в интернете за 70 тыс. руб. 50

Общество Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми. 4,3K

Экономика Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения.

Общество Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. 390

Общество У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника Ученые из США в результате исследования выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов развиваются аномальные патологии кишечника. 30

Единоборства Тони Фергюсон ответил Конору МакГрегору Бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, отреагировал на слова Конора МакГрегора, который сообщил о том, что принимал непосредственное участие в продвижении американца, когда они пользовались услугами одного менеджера.

Политика Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию. 3

Здоровье В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. 36

Общество Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 627

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 388

Авто Chevrolet Tahoe получил полицейскую версию Внедорожники Chevrolet Tahoe для полиции получили внешний декор от версии Tahoe Z71, а 306-сильный 5,3-литровый V8 был доработан с помощью элементов от двигателя спорткара Chevrolet Camaro ZL1 LT4.

Общество Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Армия и оружие День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая История гласит, что весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.