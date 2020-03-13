Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Как отмечается, новые случаи COVID-19 зафиксированы в Москве (пять), в Петербурге (три), по одному в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае. Указывается, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 за сутки.

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