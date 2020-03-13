Общество

RT на русскомRT на русскомВ России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

Как отмечается, новые случаи COVID-19 зафиксированы в Москве (пять), в Петербурге (три), по одному в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае. Указывается, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 за сутки.
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с чего всё началось

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС09:08

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В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском09:10

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

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РБК10:01

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Вести.Ru вчера в 23:53
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На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

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Политика

Казахстан закрыл для граждан выезд в Россию и Киргизию

Казахстан временно ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Причиной стала коронавирусная инфекция.
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Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
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Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

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Турция и Россия договорились по Сирии

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Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Лувр закрыли из-за коронавируса

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Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
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