Общество
RT на русскомВ России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
Как отмечается, новые случаи COVID-19 зафиксированы в Москве (пять), в Петербурге (три), по одному в Ленинградской и Московской областях и Пермском крае. Указывается, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 за сутки.
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с чего всё началось
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.ТАСС09:08
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