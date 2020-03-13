Общество

ИзвестияИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в России возросло до 45

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось с 34 до 45, сообщили в пятницу, 13 марта, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Интерфакс09:10

В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском09:10

У второго ребенка в России выявили коронавирус

РБК10:01

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости09:08

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

ТАСС09:08

В России еще 11 человек заразились коронавирусом

Lenta.ru09:08

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в России

Городовой10 марта в 01:36
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС 15:52
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Финансы

Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
RT на русском вчера в 09:04
Здоровье

В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
РБК 10:33
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Гаджеты

Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
3DNews 15:41
Общество

Польша закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
RT на русском 15:22
Экономика

Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
BFM.ru вчера в 17:03
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 06:37
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru вчера в 18:03
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 09:25
Армия и оружие

Пентагон и Lockheed Martin ведут борьбу за доступ к данным по F-35

Военное обозрение 05:56
Политика

На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета

Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
РИА Новости Крым 13:29
Общество

В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса

Пандемия – род неимоверно сильной эпидемии, которая поражает всю страну или, как в случае с коронавирусом, множество стран мира.
Donday.ru 11 марта в 15:37
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Единоборства

Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов

В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
Матч ТВ 09:40
Экономика

Правительство Германии окажет «многомиллиардную» помощь предприятиям

Правительство Германии на фоне ситуации с коронавирусом планирует оказать немецким предприятиям "многомиллиардную" помощь, сообщает деловое издание Handelsblatt со ссылкой на dpa.
РИА Новости 07:51
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Экономика

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, заявил глава Минфина Мартин Хельме в комментарии для портала гостелерадиовещания ERR.
РИА Новости 11 марта в 02:52
Здоровье

На Кубани во всех муниципалитетах создадут пункты обсервации

В каждом муниципалитете региона предусмотрят специальные изолированные здания — пункты обсервации.
Кубань 24 13:53
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Известия 10 марта в 19:17
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera вчера в 06:22
Общество

В Ленобласти выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Москва 24 07:37
Происшествия

В Воронеже на видео сняли жестокое обращение матери с больным малышом

В Воронеже сняли на видео, как пациентка детской больницы жестко обращается со своим 2-летним сыном.
Обозреватель Врн 09:49
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Армия и оружие

Почему в Зимнюю войну русские люди воевали против советских

80 лет назад, 12 марта 1940 года, в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, завершивший краткосрочную, но ожесточенную и кровавую войну между двумя соседними государствами.
Lenta.ru 11 марта в 17:01
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