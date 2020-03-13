Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 45

Интерфакс09:10

В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском09:10

В России за сутки коронавирус выявили еще у 11 человек

Московский Комсомолец09:11

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

ТАСС09:08

Коронавирус начал передаваться внутри России

BFM.ru10:03

В Санкт-Петербурге обнаружено 3 новых случая коронавируса

FlashNord09:44

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости09:08
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru 11:52
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Армия и оружие

Тульский «Корнет» поступил на вооружение алжирской армии

Тульские самоходные ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" впервые поступили на вооружение иностранных вооружённых сил.
Тульская служба новостей 05:31
Общество

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:09
Биатлон

Кубок мира по биатлону: смешанные эстафеты в Контиолахти отменены

ODDS.ru 12:43
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Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Политика

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости 11:49
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Экономика

Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу

На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
РБК вчера в 12:07
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Политика

Историк Иринчеев рассказал о роли Финляндии в блокаде Ленинграда

Финляндия выполняла свою роль в блокаде Ленинграда, выступая на стороне фашистской Германии.
ФАН вчера в 08:26
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Экономика

62 российских региона могут остаться без резервов

В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Саминвестор 06:37
Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
РИА Новости 09:01
Футбол

Матч «Зенита» с «Уралом» пройдет в присутствии болельщиков

Напомним, в матче первого круга РПЛ "Зенит" обыграл на выезде "Урал" со счетом 3:1. Голы в составе петербургской команды забили Бранислав Иванович, Магомед Оздоев и Сердар Азмун.
Piter.tv 10:50
Здоровье

Коронавирус может вызвать мужское бесплодие

Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.
RuNews24.ru 03:47
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Политика

МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
REGNUM 08:17
Футбол

На совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнира

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приостановлении чемпионата России из-за коронавируса.
Газета.Ru 12:45
Общество

На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны.
Юга.ру 12:54
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Россия ограничивает с 16 марта авиасообщение со странами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Росбалт 13:12
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском 09:43
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В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Тарантас Ньюс вчера в 11:02
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Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
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Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что не заражен коронавирусом

ТАСС 13:04
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