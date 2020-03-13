За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Общество Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.

Происшествия Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии «По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.

Политика Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Экономика Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Экономика 62 российских региона могут остаться без резервов В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Футбол Матч «Зенита» с «Уралом» пройдет в присутствии болельщиков Напомним, в матче первого круга РПЛ "Зенит" обыграл на выезде "Урал" со счетом 3:1. Голы в составе петербургской команды забили Бранислав Иванович, Магомед Оздоев и Сердар Азмун.

Здоровье Коронавирус может вызвать мужское бесплодие Отмечается, что никакие анализы не подтвердили того, что эта инфекция поражает яички и оказывает влияние на мужскую фертильность.

Политика МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17 Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.

Общество На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Россия ограничивает с 16 марта авиасообщение со странами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.