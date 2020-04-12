На пятом месте по числу заразившихся - Нижегородская область, где выявили 42 заболевших. Кроме того, за сутки умерли 24 пациента с инфекцией, а выписаны после выздоровления - 246 человек. Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.

В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

Футбол Аарон Рэмси: хочу помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов Хочу помочь им выиграть Лигу чемпионов, стать частью этого. Команда много побеждает, и это то, чего я хотел достичь.

Общество Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market. 55

Общество Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района. 4,4K

Общество ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 28

Наука Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail. 9

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса. 151

Общество МИД назвал число выплат россиянам за рубежом Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).

Политика Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным. 932

Здоровье В Башкирии назвали закрытые на карантин медучреждения Уфа, 12 апреля 2020, 13:09 — REGNUM Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу в Башкирии. 4

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции «За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении. 297

Общество Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России. 756

Происшествия В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона. 8