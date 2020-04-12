Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

На пятом месте по числу заразившихся - Нижегородская область, где выявили 42 заболевших. Кроме того, за сутки умерли 24 пациента с инфекцией, а выписаны после выздоровления - 246 человек. Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.
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Более 2000 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

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В России зафиксировано более двух тысяч новых случаев коронавируса

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За сутки в России выявлено ещё более двух тысяч заражённых коронавирусом

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В России зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом

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В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

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Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 2186

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Более 2 000 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в РФ

VSE42.RU03:44
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
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Футбол

Аарон Рэмси: хочу помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов

Хочу помочь им выиграть Лигу чемпионов, стать частью этого. Команда много побеждает, и это то, чего я хотел достичь.
Чемпионат 05:42
Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
Коммерсантъ 05:21
55
Общество

Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
2K
Общество

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
28
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
1,4K
Наука

Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса

Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
9
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
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Общество

МИД назвал число выплат россиянам за рубежом

Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).
РИА Новости 08:25
Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
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Общество

В заполярном поселке Междуречье объявили ЧС по коронавирусу

В сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области объявили чрезвычайную ситуацию по коронавирусу.
Российская газета 06:10
8
Политика

Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
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Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Здоровье

В Башкирии назвали закрытые на карантин медучреждения

Уфа, 12 апреля 2020, 13:09 — REGNUM Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу в Башкирии.
REGNUM 06:09
4
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Музыка

В Большом театре прошел концерт-марафон «Мы вместе» в поддержку врачей

Вели концерт ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов и ведущая телеканала «Россия — Культура» Дарья Златопольская.
REGNUM 08:36
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Общество

Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
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Происшествия

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Происшествия

В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
8
Общество

Россияне прилетели из Сеула во Владивосток и Хабаровск

Вести.Ru 06:23
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Происшествия

В Тольятти произошёл крупный пожар на складе

RT на русском 08:03
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
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Общество

Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
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Экономика

На Ставрополье разрабатывается пакет мер поддержки санаториев

В Ставропольском крае ведется разработка пакета мер поддержки санаторно-курортного комплекса региона.
Московский Комсомолец вчера в 09:23
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