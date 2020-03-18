В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Так, 31 случай выявлен в Москве (среди зараженных — ребенок), еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.

Финансы Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.

Наука Российско-американский математик получил премию Абеля Профессор Йельского университета Григорий Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом получил премию Абеля по математике за 2020 год.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Политика Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал в среду, 18 марта, в связи с распространением коронавируса и ситуацией на нефтяном рынке отменить все санкции в мире за исключением тех, которые были назначены ООН.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

Авто Volkswagen отчитался о потерях от «Дизельгейта» Дизельный скандал или «дизельгейт» разразился осенью 2015 года –тогда концерн Volkswagen был обвинен в занижении реальных показателей вредных выбросов от дизельных автомобилей и фальсификации экологических тестов.

Общество Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Здоровье Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.

Общество Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.

Здоровье Елена Малышева рассказала об универсальной защите от коронавируса Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Док Ток» заявила, что лучшее защитное средство от коронавируса COVID-19 имеется в доме у каждого россиянина.