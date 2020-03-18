Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Так, 31 случай выявлен в Москве (среди зараженных — ребенок), еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.
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В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

RT на русском07:30

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Интерфакс07:34

Стало известно число новых случаев коронавируса в России

Rambler News Service07:33

В России выявили 33 новых случая коронавируса

РИА Новости07:31

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

ТАСС07:30

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека

РБК07:36

Число случаев заболевания коронавирусом в России увеличилось до 147

Московский Комсомолец07:31
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

Газета.Ru 05:26
Здоровье

Всех больных тяжелой пневмонией в Петербурге проверят на коронавирус

В городских больницах Санкт-Петербурга начнут проверять всех пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:15
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Газета.Ru 07:28
Наука

Российско-американский математик получил премию Абеля

Профессор Йельского университета Григорий Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом получил премию Абеля по математике за 2020 год.
Индикатор 09:00
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
Политика

Косачев призвал к тотальной отмене санкций на фоне коронавируса

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал в среду, 18 марта, в связи с распространением коронавируса и ситуацией на нефтяном рынке отменить все санкции в мире за исключением тех, которые были назначены ООН.
Известия 06:04
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 05:34
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 08:42
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Авто

Volkswagen отчитался о потерях от «Дизельгейта»

Дизельный скандал или «дизельгейт» разразился осенью 2015 года –тогда концерн Volkswagen был обвинен в занижении реальных показателей вредных выбросов от дизельных автомобилей и фальсификации экологических тестов.
Движок 01:12
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Хоккей

Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Советский спорт 07:32
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса

В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Коммерсантъ 08:34
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Здоровье

Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса

Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.
Взгляд.ру 00:41
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
РИА Новости 05:38
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 03:22
Шоу-бизнес

Александр Малинин из-за госпитализации отменил концерты

Недавно Александр Малинин попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия. Из-за госпитализации музыкант отменил концерты.
OAnews вчера в 14:01
Экономика

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
РИА Новости 09:11
Здоровье

Елена Малышева рассказала об универсальной защите от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Док Ток» заявила, что лучшее защитное средство от коронавируса COVID-19 имеется в доме у каждого россиянина.
Shraibikus News 03:20
Общество

ФСБ выявила подпольную сеть оружейников в нескольких регионах

Общественное телевидение России 07:35
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
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