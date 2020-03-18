Коронавирус
REGNUMВ России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом
Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве. Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Еще один случая выявили в Томской области и один — в Новосибирской области.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижний Новгород on-line07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Гаджеты
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
Кадыров ответил на обвинение ЕС в дезинформации по коронавирусу
Европейская служба внешних связей обвинила провластные российские СМИ в распространении дезинформации о коронавирусе с целью обострения кризиса путем подрыва доверия к национальным системам здравоохранения и западным правительствам.
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Наука
Раннее магнитное поле Земли связали с её мантией, а не ядром
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы
«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Энергетика
Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%
Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Политика
РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд
В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Энергетика
Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову
Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Наука
Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории
Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.