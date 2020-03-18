Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

с чего всё началось

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве. Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Еще один случая выявили в Томской области и один — в Новосибирской области.

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

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