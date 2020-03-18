Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве. Об этом 18 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Еще один случая выявили в Томской области и один — в Новосибирской области.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

В Нижнем Новгороде выявили третий случай заражения коронавирусом

Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line07:46

Подробнее о событии

В России выявили 33 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости11:11

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:35

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

РИАМО07:40

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

ТАСС07:30

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

RT на русском07:30

В России обнаружили 33 новых случая заражения COVID-19

Деловое.ТВ09:20

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Интерфакс07:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Гаджеты

ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
РБК 11:18
Гаджеты

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:41
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Политика

Кадыров ответил на обвинение ЕС в дезинформации по коронавирусу

Европейская служба внешних связей обвинила провластные российские СМИ в распространении дезинформации о коронавирусе с целью обострения кризиса путем подрыва доверия к национальным системам здравоохранения и западным правительствам.
Obzor.io 10:21
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Известия 02:15
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Телеканал RTVI 12:43
Наука

Раннее магнитное поле Земли связали с её мантией, а не ядром

ToDay News Ufa 06:54
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Общество

Черногория разрешила вывезти россиян на родину

Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 11:17
Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы 16 марта в 15:02
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:53
Энергетика

Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%

Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Ведомости вчера в 16:48
Политика

РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд

В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
ИжевскИнфо.РУ 02:19
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову

Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Спорт71 09:59
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Наука

Предсказанное 90 лет назад облако Кондо увидели в лаборатории

Доктор Иван Борзенец, доцент Городского университета Гонконга, поставил эксперимент, в котором совместно с международной группой физиков наблюдал, как формируется и ведет себя облако Кондо.
Популярная механика 11:20
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное