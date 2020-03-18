Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

с чего всё началось

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Здоровье Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.

Общество Названа общая черта жертв коронавируса По данным института Джона Хопкинса, число случаев инфицирования коронавирусом в Италии к настоящему моменту превышает 31,5 тыс. Скончались 2503 человека.

Здоровье В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Религия Церковь издала санитарные правила для богослужений Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

Здоровье На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус 17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.

Гаджеты Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5 Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.