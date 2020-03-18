Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось

В Нижнем Новгороде выявили третий случай заражения коронавирусом

Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line07:46

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В России выявили 33 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости11:11

В России до 147 выросло число заболевших коронавирусом

Эхо Москвы11:01

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

RT на русском07:30

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Интерфакс07:34

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

ТАСС07:30

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:35

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

РИАМО07:40
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Здоровье

Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Ugpressa.ru 14:51
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Общество

Названа общая черта жертв коронавируса

По данным института Джона Хопкинса, число случаев инфицирования коронавирусом в Италии к настоящему моменту превышает 31,5 тыс. Скончались 2503 человека.
НТВ 11:32
Общество

Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta 03:16
Экономика

Цена на нефть продолжает падение

Вслед за ценой на нефть снижается и стоимость российской валюты.
Эхо Москвы 15:01
Здоровье

В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Мой город Чебоксары 07:01
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 07:48
Теннис

ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.
Российская газета 15:02
Религия

Церковь издала санитарные правила для богослужений

Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Красная весна вчера в 12:36
Общество

Губернатор Петербурга пообщался с посетительницей в магазине. Она оказалась актрисой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообщался с посетительницей продуктового магазина во Фрунзенском районе.
Дождь 15:03
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com вчера в 07:13
Происшествия

В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

ТАСС 02:59
Армия и оружие

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Что происходит 10:20
Футбол

Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Lenta.ru 14:00
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна 09:27
Армия и оружие

«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса

Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Царьград вчера в 12:40
Здоровье

На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус

17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Финансы

Мировые правительства раздают деньги и прощают кредиты: что не так с Россией

Дональд Трамп предлагает раздать каждому американцу по $1000 на личные расходы. Такой финансовый прием называют «вертолетными деньгами».
Московский Комсомолец 10:12
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ 14:02
Общество

Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года

Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.
3DNews 10:40
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Технологии

«Триколор» из-за коронавируса откроет бесплатный доступ к контенту

Доступ будет открыт как действующим, так и новым клиентам с 19 марта по 12 апреля — на время дополнительных карантинных каникул, введенных в российских школах из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
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