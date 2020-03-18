Коронавирус
КоммерсантъВ России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижний Новгород on-line07:46
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Здоровье
Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным института Джона Хопкинса, число случаев инфицирования коронавирусом в Италии к настоящему моменту превышает 31,5 тыс. Скончались 2503 человека.
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Экономика
Цена на нефть продолжает падение
Вслед за ценой на нефть снижается и стоимость российской валюты.
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Теннис
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня
Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.
Религия
Церковь издала санитарные правила для богослужений
Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Общество
Губернатор Петербурга пообщался с посетительницей в магазине. Она оказалась актрисой
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообщался с посетительницей продуктового магазина во Фрунзенском районе.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Армия и оружие
В США заинтересовались «незрелым» Су-57
Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Футбол
Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Армия и оружие
«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса
Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Здоровье
На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус
17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса.
Финансы
Мировые правительства раздают деньги и прощают кредиты: что не так с Россией
Дональд Трамп предлагает раздать каждому американцу по $1000 на личные расходы. Такой финансовый прием называют «вертолетными деньгами».
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Общество
Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года
Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Технологии
«Триколор» из-за коронавируса откроет бесплатный доступ к контенту
Доступ будет открыт как действующим, так и новым клиентам с 19 марта по 12 апреля — на время дополнительных карантинных каникул, введенных в российских школах из-за пандемии коронавируса COVID-19.