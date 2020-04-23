Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 4774 случая заражения коронавирусом
За сутки в 81 российском регионе выявили 4774 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Российские медики зарегистрировали 5 642 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Экономика сегодня21 апреля в 03:47
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Футбол
«ПСЖ» отпустит Мбаппе бесплатно в 2022 году
Приоритетной задачей руководства «ПСЖ» является сохранение в команде нападающего Килиана Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.
Евро-футбол.ру 07:23
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Политика
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости вчера в 16:00
Армия и оружие
Трамп вновь заявил о готовности ВМС США стрелять по катерам Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных открывать огонь по иранским вооружённым катерам, идущим на опасное сближение с кораблями Военно-морских сил США.
RT на русском вчера в 21:17
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
В Германии разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса
Для первых клинический испытаний отобрали 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда
Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Наука
Кофе влияет на восприятие вкуса человека
Evo-rus.com 01:35
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Политика
В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.
Коммерсантъ 05:59
Авто
В «МАЗе» признались, что не ожидали от «КАМАЗ-мастера» такой мощности моторов
Руководитель и ведущий пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший третье место на ралли «Дакар»-2020, объяснил, почему белорусская команда сильно уступала конкурентам из «КАМАЗ-мастера» по характеристикам двигателя.
Чемпионат 03:00
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения
Международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года.
RT на русском 05:25
Экономика
Белоусов предупредил о возможных осенних проблемах банковской системы
«Возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», — объяснил Белоусов.
Известия 07:54
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Здоровье
В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус
С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
Двина Сегодня 08:20
Общество
Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить
Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55