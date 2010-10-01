Москва, 18 апреля 2020, 10:57 — REGNUM В России за сутки 17 апреля выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Сообщается, что всего выявлено 36 793 случаев заражения, 3057 выздоровели, 313 человек умерли.

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