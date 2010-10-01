Москва, 18 апреля 2020, 10:57 — REGNUM В России за сутки 17 апреля выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Сообщается, что всего выявлено 36 793 случаев заражения, 3057 выздоровели, 313 человек умерли.

Общество Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение. 307

Здоровье На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников. 2

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 548

Игры Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы «После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова. 556

Происшествия Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. 1,4K

Политика Президент России объявил о переносе Парада Победы На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы. 2,8K

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 602

Общество В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. 494

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 547

Происшествия В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля. 41