Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявлено 4744 случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявили 4744 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 961 493, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7384 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Здоровье
Главврач: на лечение Навального никто не влиял
В Омске прошла пресс-конференция врачей больницы скорой помощи № 1, куда 20 августа с самолета доставили Алексея Навального.
BFM.ru 04:04
Общество
Судья отложила заседание по делу Ефремова на 31 августа
Пресненский суд Москвы отложил судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, на 11:00 31 августа.
Интерфакс 03:55
Общество
Составлен рейтинг регионов России по востребованности ипотеки
Отмечается, что за последний год в этом регионе ипотеку взяли около 30 человек из тысячи, это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране.
REGNUM 04:15
Единоборства
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Российский боксёр Александр Поветкин (на фото справа) в пятом раунде отправил британца Диллиана Уайта (на фото слева) в нокаут.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Армия и оружие
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси пресекли накануне вечером попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы.
Российская газета 04:21
Происшествия
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели в поселке под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей.
ТАСС 01:59
Политика
В ГД прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии
Парламентарий отметил, что высылка российского дипломата из Австрии произошла впервые за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия.
Государственная Дума РФ 04:19
Авто
Завод «Форд Соллерс Елабуга» вернется к пятидневной рабочей неделе
Автоновости дня 03:29
Общество
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
Ожидается, что законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года.
Российская газета вчера в 21:25
Политика
Лавров объяснил введение США санкций против других стран
Глава МИД утверждает, что эти экстерриториальные санкции связаны с мнением американской администрации о том, что страны представляют для государства некую угрозу.
Evo-rus.com 01:12
Общество
Масочный режим продлили в Новосибирской области до 30 сентября
В Новосибирской области продлили действие масочного режима до 30 сентября, об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве.
АиФ Новосибирск 02:07
Кино
«Худший фильм Нолана»: в сети появились рецензии на «Довод»
Киноафиша России 02:33
Политика
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что все предприятия, сотрудники которых участвовали в забастовках, подлежат закрытию в понедельник.
CT news 22 августа в 14:37
Общество
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс вчера в 17:49
Общество
ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию
В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК 03:30
Футбол
Левандовски впервые стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов сезона-2019/20 Левандовски забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.
RT на русском вчера в 17:22
Общество
Школы Иркутска не перейдут на пятидневку в 2020 году
В наступающем учебном году школы Иркутска останутся на шестидневной учебной неделе.
Твой Иркутск 04:07
Здоровье
Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
При вакцинации от коронавируса имеются противопоказания, с которыми нужно обязательно ознакомиться.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
На Кубани выявлено 85 новых случаев коронавируса за сутки
На 23 августа в Краснодарском крае у 10 507 человек подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 05:07
Политика
МИД Украины призвал Белоруссию не отвергать ценные дружеские советы
Украина призвала Белоруссию не отвергать дружеские советы Киева относительно урегулирования ситуации в стране.
ТАСС 02:56
Политика
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел к силовикам, окружающим его резиденцию в Минске.
Lenta.ru вчера в 14:12
Экономика
Эксперты оценили перспективы хранения сбережений в рублях
Финансовые эксперты оценили перспективы хранения сбережений в рублях.
Kazanfirst.ru вчера в 09:18
Общество
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Москва, 24 августа 2020, 10:26 — REGNUM Представители Росавиации не стали комментировать сообщения СМИ о том, что Россия возобновит авиасообщение ещё с семью странами.
REGNUM 03:26
Политика
Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко
Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК вчера в 13:56
Политика
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
Evo-rus.com 02:11
Общество
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Специалисты выявили новый способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ.
РИА Новости 01:49
Общество
Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября
Учителя из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали, как будут организованы занятия в новом учебном году. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 20:17
Происшествия
Челябинец пойман по подозрению в краже 235 кустарников
Размер причинённого ущерба превысил 100 тыс. рублей. Теперь пойманному грози до двух лет колонии.
REGNUM 04:25
Футбол
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Известия вчера в 22:36