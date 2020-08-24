В России за сутки выявили 4744 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 961 493, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

В России за сутки выявлено 4744 случая коронавирусной инфекции

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