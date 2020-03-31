Коронавирус
Российская газетаВ России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
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Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
Михаил Ратманов уходит из Минздрава Самарской области
Глава министерства здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Общество
В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы
Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома
В Татарстане готовится к запуску сервис, позволяющий получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
Политика
Путин создал в России все условия для спасения мирового капитала от кризиса
Журналисты портала отмечают, что Российская Федерация может выступить главным спасителем мирового капитала из-за дальновидного "маневра", предпринятого президентом РФ Владимиром Путиным.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
Происшествия
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян
В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области продолжает наступать
По официальным данным, на сегодняшний день число заболевших в городе Иваново и Ивановской области достигло 9 человек.
Происшествия
В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом
Пенза, 31 марта 2020, 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Здоровье
Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Происшествия
В Кузбассе нашли женщину, запостившую фейк о смерти жителя от COVID-19
Полицейские в Новокузнецке Кемеровской области установили распространительницу ложной информации о смерти местного жителя от коронавирусной инфекции в больнице города, женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Общество
В России за сутки умер один пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали один смертельный случай у пациента с коронавирусом.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.