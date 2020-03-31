Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
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В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек, всего — 2337

Коммерсантъ05:21

Статистика по коронавирусу в России и мире на 31 марта: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс04:10

В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек

РБК05:03

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru05:00

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, 8 случаев - смертельные

Весьма05:00

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Интерфакс05:05

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru05:06
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Михаил Ратманов уходит из Минздрава Самарской области

Глава министерства здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост.
СОВА 04:21
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

500 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в 24 регионах, заявили в оперативном штабе Москвы.
ФАН 05:29
Экономика

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 05:02
Общество

В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы

Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:25
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома

В Татарстане готовится к запуску сервис, позволяющий получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
БИЗНЕС Online 03:42
Политика

Путин создал в России все условия для спасения мирового капитала от кризиса

Журналисты портала отмечают, что Российская Федерация может выступить главным спасителем мирового капитала из-за дальновидного "маневра", предпринятого президентом РФ Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза вчера в 14:26
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс вчера в 01:03
Происшествия

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива вчера в 11:50
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области продолжает наступать

По официальным данным, на сегодняшний день число заболевших в городе Иваново и Ивановской области достигло 9 человек.
SMINEWS в Иванове вчера в 05:45
Происшествия

В Пензе скончался пациент с выявленным заражением коронавирусом

Пенза, 31 марта 2020, 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом.
REGNUM 05:26
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Здоровье

Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Пока связь не доказана, однако уже известно, что заболевание у пациентов с ожирением бывает в более тяжелой форме.
МедиаПоток 04:12
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия

В Кузбассе нашли женщину, запостившую фейк о смерти жителя от COVID-19

Полицейские в Новокузнецке Кемеровской области установили распространительницу ложной информации о смерти местного жителя от коронавирусной инфекции в больнице города, женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости вчера в 23:26
Общество

В России за сутки умер один пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали один смертельный случай у пациента с коронавирусом.
RZN.info вчера в 05:35
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
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