Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
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В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru05:00

Названы регионы с новыми случаями коронавируса

РИА Новости06:26

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Интерфакс05:05

В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек, всего — 2337

Коммерсантъ05:21

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Российская газета05:00

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru05:06

В России за сутки прибавилось 500 новых случаев заболевания коронавирусом

Накануне.Ru05:08
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Общество

На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан

Власти Ставропольского края приняли решение ввести режим самоизоляции для большинства жителей в регионе.
Российская газета 06:38
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции для граждан

Артамонов призвал граждан соблюдать режим самоизоляции с 31 марта по 14 апреля.
ТК Звезда вчера в 11:02
Кино

Режиссер Майкл Бэй будет продюсировать проекты Sony Pictures

Культуромания 08:14
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Общество

В Башкирии вводится режим полной самоизоляции

Сегодня в 20 часов в республике вступит в силу указ Главы Башкирии о полной самоизоляции жителей региона из-за угрозы коронавируса.
ПроТуймазы 02:25
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM 07:37
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции для граждан

Жителей Петербурга обязали не покидать свои дома за исключением ряда случаев.
REGNUM вчера в 14:35
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Технологии

Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет

Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом.
Дни24 03:43
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

RT на русском 01:24
Общество

В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Новый Век 04:37
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Происшествия

В Архангельской области коронавирусом заразился еще один человек

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб сегодня сообщил о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Архангельской области.
REGNUM 07:57
Здоровье

В пермские больницы поступят маски, которые можно использовать 8 часов

В медучреждения Пермского края поступят 15 тысяч защитных масок "Уралец Н", которые были произведены в Прикамье, сообщает администрация губернатора.
Новости Перми 03:46
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат вчера в 17:39
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 06:18
Армия и оружие

В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем корпоративном журнале "Горизонты" рассказала, откуда взялись цифры в названии истребителя пятого поколения Су-57.
РИА Новости 01:14
Общество

Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Белоруссии

В Белоруссии скончался первый зараженный коронавирусом человек.
Известия 06:56
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
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