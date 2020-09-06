Коронавирус
RT на русскомВ России выявили 5099 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки зарегистрировали 5099 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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За сутки сразу 20 новых заболевших COVID-19 выявили в Новочеркасске
Городской репортер05 сентября в 07:33
Автоматически обработан 7401 источник, обновлено в 08:19, Ашберн
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Кабмин России рассмотрит выделение 800 млрд рублей на микроэлектронику
Согласно плану, через четыре года объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения достигнет 20,4 млрд рублей, а к 2030 году — уже 48,8 млрд.
Экономика сегодня вчера в 11:56
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Адвокат Ефремова заявил, что обжалует вынесенный актеру приговор
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В июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с обсуждением проведения выборов в течение нескольких дней возникает и вопрос о переносе единого дня голосования.
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Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане в YouTube
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Доллар стабилен к евро и иене, дорожает к фунту
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Президент РФ Владимир Путин удивился, что в Иркутской области, пострадавшей от наводнений, из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26, и просил обратить на это особое внимание.
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Известия 07:04
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Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.
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Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым
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Дочь актрисы вышла замуж за своего возлюбленного, 27-летнего Никиту, с которым встречалась до брака около 2-х лет.
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Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
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Московский Комсомолец вчера в 13:34
Кино
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
На Венецианском кинофестивале состоялась премьера исторической драмы "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского.
Piter.tv 01:27
Фигурное катание
Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале
Наша версия 01:35
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МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
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РБК 07:31
Политика
Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов
Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Шоу-бизнес
Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская покидает шоу
В популярном трэвел-шоу "Орел и Решка" грядут сильные изменения. Накануне стало известно, что ведущая Алина Астровская покидает проект.
Piter.tv 03:13
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Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:26
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Китай и Россия разрабатывают основу для водородной батареи
Китайские ученые совместно с российскими разрабатывают материалы, чтобы потом из них сделать водородную батарею, пишет издание Science and Technology Daily.
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Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице
Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Царьград 07:20
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Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах.
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Задержанную ФСБ школьницу выпустили из психдиспансера в Красноярске
Напомним, что в психоневрологический диспансер ученица попала 24 августа, после того, как оперативники ФСБ провели у нее дома обыск.
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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
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Технологии
Apple откроет свой первый плавучий магазин 10 сентября в Сингапуре
Компания Apple объявила о планах открыть через пару дней, 10 сентября, в Сингапуре свой первый магазин на воде.
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Теннис
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Вести.Ru вчера в 20:59
Политика
Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального
Посол России в Великобритании Андрей Келин вызван в МИД страны для беседы по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Городовой вчера в 13:51