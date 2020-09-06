В России за сутки зарегистрировали 5099 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Экономика Кабмин России рассмотрит выделение 800 млрд рублей на микроэлектронику Согласно плану, через четыре года объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения достигнет 20,4 млрд рублей, а к 2030 году — уже 48,8 млрд. 42

Политика Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель В июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с обсуждением проведения выборов в течение нескольких дней возникает и вопрос о переносе единого дня голосования. 185

Политика Доллар стабилен к евро и иене, дорожает к фунту Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,5%. 12

Общество Путин удивился, что в Приангарье из 116 соцобъектов восстановлены 26 Президент РФ Владимир Путин удивился, что в Иркутской области, пострадавшей от наводнений, из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26, и просил обратить на это особое внимание. 96

Политика Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что он задержался на своем посту, но при этом выразил уверенность, что это необходимо для защиты страны. 482

Политика В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс». 2,2K

Общество Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу. 35

Происшествия Туристка сняла на Алтае место гибели за минуты до смерти 43-летняя туристка из Новосибирска снимала горную реку Катунь на Алтае и в шутку рассказывала о том, как она поплывет здесь, ее закружит и через два дня прибьет к скалам. 88

Политика МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. 367

Политика Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 183

Наука Китай и Россия разрабатывают основу для водородной батареи Китайские ученые совместно с российскими разрабатывают материалы, чтобы потом из них сделать водородную батарею, пишет издание Science and Technology Daily. 6

Политика Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!" 4

Культура Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах. 123

Происшествия Задержанную ФСБ школьницу выпустили из психдиспансера в Красноярске Напомним, что в психоневрологический диспансер ученица попала 24 августа, после того, как оперативники ФСБ провели у нее дома обыск. 174

Общество Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем 17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. 1,1K

Технологии Apple откроет свой первый плавучий магазин 10 сентября в Сингапуре Компания Apple объявила о планах открыть через пару дней, 10 сентября, в Сингапуре свой первый магазин на воде.