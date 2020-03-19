Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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В России число случаев коронавируса достигло 199

Собака.ru10:17

В России официально не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса

Эхо Москвы10:00

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

RT на русском09:17

Число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 199

Известия09:14

В Петербурге выявили десятого больного коронавирусом. По России сразу 52 новых случая

Фонтанка.Ру09:12

Новые случаи коронавируса нашли в 23 регионах России

Lenta.ru09:07

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости08:56
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Футбол

Погба поздравил Кокорина с днём рождения

RT на русском 10:44
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Общество

Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин

Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, по которому все возвращающиеся из-за границы российские граждане должны пройти двухнедельную изоляцию.
Коммерсантъ 09:57
Энергетика

Цена российской нефти марки Urals упала ниже $19

Российский экспортный сорт нефти Urals подешевел на 22%, до отметки 18,64 за баррель, сообщает агентство Argus Media.
BFM.ru 11:53
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Lenta.ru 10:17
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Ведомости вчера в 03:01
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вестник Кавказа 11:58
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин рассказал о болезни и лечении

Пациент инфекционной больницы с подтвержденным коронавирусом рассказал телеканалу "360" о том, какие у него симптомы и как его лечат.
РИА Новости 10:51
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Здоровье

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Экономика

Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1%

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1% с 2%, говорится в исследовании агентства.
ТАСС 10:58
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Здоровье

Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться

Роспотребнадзор на своем сайте дал рекомендации для людей старше 60 лет в связи с угрозой распространения коронавируса.
АМИТЕЛ 05:54
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Космос

Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

Запечатленное телескопом облако представляет большой интерес для ученых, так как звезды в нем формируются в изолированной среде.
МИР 24 03:16
Футбол

Игуаин нарушил условия карантина «Ювентуса» и улетел в Аргентину

Чемпионат 12:09
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
РИА Новости 10:52
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС 11:24
Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 11:45
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store

В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Игромания.ру 11:12
Спорт

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
ODDS.ru 10:25
Политика

Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:49
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