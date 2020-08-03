Политика
Lenta.ruВ России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За день полностью выздоровело 3420 человек, умерло 79, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Авто
3 модели с лучшими дизелями на вторичном рынке РФ
Автоновости дня 01 августа в 01:00
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с ОМОН, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Происшествия
В Удмуртии задержали 43 человека по подозрению в мошенничестве
Ижевск, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM В Удмуртии задержаны 43 человека, которые подозреваются в мошенничестве при ремонте пластиковых окон.
REGNUM 05:19
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Общество
Маттиа Бинотто: Мы не можем быть довольны
Ситуация меняется от трассы к трассе, где-то мы будем ближе к лидерам и борьбе за подиум, где-то дальше.
F1news.ru 04:40
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru вчера в 01:32
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю
Режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические недуги свердловчан продлен еще на неделю - до 10 августа.
Российская газета 04:48
Политика
В правительстве создана рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском
Правительство РФ создало межведомственную рабочую группу по ликвидации промышленного загрязнения в Усолье-Сибирском.
Коммерсантъ 04:50
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
Москва 24 вчера в 06:31
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Общество
Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году
Два выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2020 году, 300 баллов получили 26 человек, на 200 баллов тесты написали 533 участника.
ФАН 05:03
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
ФАН 03:49
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Экономика
Индекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Официальный PMI в перерабатывающей промышленности КНР, обнародованный 31 июля, увеличился до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.
Интерфакс 00:59
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Гаджеты
Компания Huawei рассказала об анонсе EMUI 11 и HarmonyOS 2
Компания Huawei сообщила об анонсе оболочек EMUI 11 и HarmonyOS 2. Китайский производитель официально сообщил о готовности провести мероприятие HDC 2020.
Дни24 02:34
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12