В России за последние сутки выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За день полностью выздоровело 3420 человек, умерло 79, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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Политика Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 27

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Космос Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. 1,2K