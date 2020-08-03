Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За день полностью выздоровело 3420 человек, умерло 79, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
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Стало известно, сколько людей заразились коронавирусом в России к утру 3 августа
Свободная Пресса03:51
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Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Общество
Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Футбол
Судьи АПЛ смогут удалять игрока за кашель на соперника
Судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболиста, если тот целенаправленно кашляет на соперника, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Киберспорт
Dota 2. ALOHADANCE покинул состав FlyToMoon
Игрок FlyToMoon Илья «ALOHADANCE» Коробкин покинул состав команды. Об этом сообщается в социальных сетях FlyToMoon.
Bookmaker-ratings.ru 05:59
Политика
Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов
Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 08:25
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Шоу-бизнес
Наталия Орейро с обнаженной грудью рассказала о грудном вскармливании
Уругвайская исполнительница Наталия Орейро обнажила грудь и рассказала поклонникам о грудном вскармливании.
Актуальные Новости 00:30
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК 01 августа в 21:51
Наука
Корейские учёные открыли увеличивающий продолжительность жизни фермент
Активация фермента в моделях на лабораторных животных показала, что процесс способствует существенному увеличению продолжительности жизни.
Evo-rus.com 07:00
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
Шоу-бизнес
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»
Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
РИА Новости 08:01
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Политика
Горящий российский T-72 попал на видео
Lenta.ru 08:08
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Прилепин посчитал, что Пегов говорит чистую правду. Писатель Захар Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии.
Piter.tv 07:57
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01