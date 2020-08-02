В России выявили за сутки 5 394 случая коронавируса. Общее число заболевших – 856 264. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В России выявили за сутки 5 394 случая коронавируса

Гаджеты Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру Базовый Xiaomi Mi 10, к сожалению, не стал одним из самых главных камерофонов года из-за того, что в нем, помимо главного сенсора на 108 Мп и широкоугольника, использовались два бесполезных сенсора по 2 Мп каждый.

Футбол Российская футболистка Карпова подписала контракт с «Эспаньолом» Женская команда «Эспаньола» объявила о заключении контракта с российской футболисткой Надеждой Карповой.

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Общество В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. 821

Общество В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 80