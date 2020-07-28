Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе. Больше всего новых пациентов в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187).
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Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Псковское агентство информации03:30
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
«Левада-центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровске
45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит в Хабаровском крае на акции протеста, 26% - нейтрально, 17% - отрицательно.
Znak.com 05:42
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Общество
Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:46
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com вчера в 05:59
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Технологии
Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам
Мобильный GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршруты спортсменов, сообщил, что все тренировки, записанные во время сбоя, начали автоматическую синхронизацию с сервисом, это займет какое-то время, уточнили в компании.
Радиочастотный спектр вчера в 10:59
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Политика
«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»
В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM 07:12
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 вчера в 06:42
Спорт
Хоррор для взрослых Lust from Beyond выйдет 24 сентября
Игромания.ру 04:43
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что бессрочное перемирие в Донбассе было нарушено в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению.
Военное дело вчера в 06:10
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Здоровье
В Ростовской области выявили 135 носителей коронавируса
Ростов-на-Дону, 27 июля 2020, 10:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 03:51
Хоккей
24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли
24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.
Газета.Ru вчера в 20:20
Политика
В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Астероид обнаружили 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть тех, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
РИА Новости вчера в 20:07