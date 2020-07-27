Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе. Больше всего новых пациентов в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187).
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В Москве выявили 674 новых случая заражения COVID-19

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Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
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Первоначально планировалось, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит турнир, который состоится в Абу-Даби 19 сентября.
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В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В

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