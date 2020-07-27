Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом
В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе. Больше всего новых пациентов в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187).
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Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Армия и оружие
Леонков объяснил реакцию Запада на парад обновленного ВМФ России
Парад в День ВМФ показал новые возможности флота России, которым Запад не может ничего противопоставить.
Экономика сегодня 07:16
Происшествия
Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
RT на русском 08:15
Происшествия
В Мехико от удара молнии погибли две футболистки
Мехико, 28 июля 2020, 08:47 — REGNUM Две футболистки стали жертвами удара молнии в юго-восточной части столицы Мексики и ещё три спортсменки — пострадали.
REGNUM 01:47
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Первоначально планировалось, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит турнир, который состоится в Абу-Даби 19 сентября.
REGNUM 08:44
Общество
ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения
Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета 07:08
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Путешествия
Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи
Цены на отдых в Краснодарском крае, Крыму и Турции сопоставимы, рассказала Мурзина.
Моменты.Тюмень 05:25
Армия и оружие
В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В
Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году и продлятся, как планируется, около двух лет.
Военное обозрение 07:09
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
Тяга к острой пище говорит о наличии инфекции или нарушении метаболизма. Пристрастие к солёному свидетельствует об обезвоживании организма.
Evo-rus.com 03:48
Игры
15 лучших изометрических RPG. Пока не вышла Baldur’s Gate III
Выйти Baldur’s Gate III должна в августе — если, как водится, ничего не случится, а релиз не сдвинут на осень, зиму или вовсе 2021 год.
Игромания.ру 07:00
Здоровье
Новая вспышка коронавируса выявлена в алтайском онкодиспансере
Новая вспышка коронавирусной инфекции выявлена в Алтайском краевом онкологическом диспансере.
Алтайская правда 04:17
Общество
Чемезов отчитался перед Путиным о работе «Ростеха» в 2019 году
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов представил президенту Владимиру Путину доклад о деятельности корпорации в 2019 году.
Коммерсантъ 08:32
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Политика
Тихановская хочет вместе с Лукашенко обратиться к народу и парламенту
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила в Национальное собрание, Центризбирком и Белтелерадиокомпанию заявление с просьбой разрешить ей 3 августа выступить в парламенте с обращением вместе с действующим главой государства Александром Лукашенко.
ТАСС 08:25
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля»
Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.
РБК 08:40
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Эпидемиологическая ситуация в Абхазии признана благополучной. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
ToDay News Ufa 08:09
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский автопроизводитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на два автомобиля: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
32CARS.ru 08:07
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14