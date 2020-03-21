Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки. За последние 24 часа в стране – 53 новых случая заболевания и 16 выздоровевших, уточняют в штабе.

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

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