Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России, всего в стране зафиксировано 306 случаев заражения инфекцией за последние сутки. За последние 24 часа в стране – 53 новых случая заболевания и 16 выздоровевших, уточняют в штабе.
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В России увеличились число заболевших коронавирусом и его география

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В России число случаев коронавируса достигло 306. За сутки — 53 новых зараженных

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

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Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
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