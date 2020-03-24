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В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
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В Москве зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования, пять – в Санкт-Петербурге, по четыре – в Воронежской области и Свердловской областях, три – в Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, по одному – в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой оперативный штаб по борьбе с инфекцией.В источнике
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В Москве зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости вчера в 07:20
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Общее число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к отметке в 500 человек

Интерфакс вчера в 07:24
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В России за сутки выявлено 57 зараженных коронавирусом; всего — 495

Коммерсантъ вчера в 07:22
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