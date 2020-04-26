Коронавирус
DixiNewsВ России выявили 5841 новый случай коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили ещё 5841 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число инфицированных приблизилось к отметке 100 тысяч, составив 99399 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Культура
Солист группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска»
В финале оказалось, что все это время на сцене удивлял зрителей солист группы MBAND Анатолий Цой.
VSE42.RU 26 апреля в 22:03
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Напомним, что индийский концерн Mahindra & Mahindra выкупил права на бренд еще в 2017 году, после чего смог успешно возродить мотоциклы у себя на родине — покупатели из Индии выстроились в очередь за мотоциклами, поскольку спрос значительно превышает предложение.
SpeedMe вчера в 22:47
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Футбол
Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.
RT на русском 05:01
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Гаджеты
Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor Lake
По предварительной информации, компания уже занялась разработкой 7-нм процессоров.
Дни24 04:38
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 27 апреля в 14:31
Политика
Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса
«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье
В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха
Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Происшествия
Калининградский уголовник метнул нож в полицейского
Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу.
КП - Калининград 06:15
Общество
В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала лицо после пластики
35-летняя Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа сделала очередную пластическую операцию.
Вестник 05:06
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Армия и оружие
Боевая авиация ЗВО пролетит в День Победы над 12 городами
Более 100 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны пролетят 9 мая над 12 городами дислокации войск Западного военного округа (ЗВО).
NewInform вчера в 07:09