Коронавирус

DixiNewsDixiNewsВ России выявили 5841 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили ещё 5841 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число инфицированных приблизилось к отметке 100 тысяч, составив 99399 человек.
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В Калужской области выявили 73 случая заражения коронавирусом

РИА Новости05:16

В России выявили 5841 новый случай коронавируса

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Один новый случай коронавируса выявили в Томской области за сутки

vtomske.ru26 апреля в 05:01

Ещё шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Томской области

Вести-Томск03:45

В Петербурге выявлен 151 новый случай коронавируса

Мойка7826 апреля в 05:07

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

RT на русском03:47
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

РИА Новости 04:34
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Культура

Солист группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска»

В финале оказалось, что все это время на сцене удивлял зрителей солист группы MBAND Анатолий Цой.
VSE42.RU 26 апреля в 22:03
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Напомним, что индийский концерн Mahindra & Mahindra выкупил права на бренд еще в 2017 году, после чего смог успешно возродить мотоциклы у себя на родине — покупатели из Индии выстроились в очередь за мотоциклами, поскольку спрос значительно превышает предложение.
SpeedMe вчера в 22:47
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Общество

В Турции не планируют отказываться от системы «всё включено»

REGNUM 05:27
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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Футбол

Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.
RT на русском 05:01
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Гаджеты

Компания Intel занялась разработкой 7-нм процессоров Meteor Lake

По предварительной информации, компания уже занялась разработкой 7-нм процессоров.
Дни24 04:38
Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы 27 апреля в 14:31
Политика

Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
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Происшествия

В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха

Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
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Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
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Происшествия

Калининградский уголовник метнул нож в полицейского

Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу.
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Общество

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
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Шоу-бизнес

Айза Анохина показала лицо после пластики

35-летняя Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа сделала очередную пластическую операцию.
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Политика

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Армия и оружие

Боевая авиация ЗВО пролетит в День Победы над 12 городами

Более 100 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны пролетят 9 мая над 12 городами дислокации войск Западного военного округа (ЗВО).
NewInform вчера в 07:09
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