Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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с чего всё началось

Россия ограничит авиасообщение с еще четырьмя странами из-за коронавируса

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян.
Екатеринбург Онлайн07:58

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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367

ТАСС09:04

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в шести регионах России

RT на русском08:56

Количество заразившихся коронавирусом в России выросло до 367 человек

Коммерсантъ08:52

За сутки в России выявили 61 новый случай коронавируса

Екатеринбург Онлайн08:56

В России зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом

Lenta.ru08:49

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Интерфакс08:48

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости08:47
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Хоккей

Рейдеборн: «Русские оказались очень милыми. Я был приятно удивлен»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от игры в КХЛ.
Sport24.ru 07:37
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика

В Минобороны рассказали о направляемых в Италию вирусологах

Направляемые в Италию для борьбы с коронавирусом российские специалисты имеют большой практический опыт, принимали участие в ликвидации вспышек африканской чумы, Сибирской язвы, разработке вакцины против Эболы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:21
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru вчера в 17:02
Футбол

Прогноз на матч «Белшина» – «Минск»: кто победит

Прогноз на матч «Белшина» - «Минск» «Минск» имеет вполне солидный по меркам чемпионата Беларуси состав, поэтому ставку наверняка будет делать на финиш в верхней части турнирной таблицы.
LiveResult.Ru вчера в 15:51
Общество

В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель

Lenta.ru 07:00
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»

Невские Новости 20 марта в 22:49
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Космос

Российский аппарат «Луна-26» поможет создать трёхмерную карту Луны

REGNUM 00:42
Здоровье

Названы сроки прекращения коронавируса в России

Эпидемия коронавирса в России пойдет на спад через два месяца.
Капитал страны вчера в 05:50
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Общество

В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина

В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
BFM.ru 06:50
Общество

Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта.
Вестник Кавказа 01:08
Общество

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
Известия вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Годовалому сыну Татьяны Абрамовой удалили почку из-за онкологии

Годовалому сыну Татьяны Абрамовой удалили почку из-за онкологии Мальчик перенес две операции.
Экспресс газета 07:47
Технологии

Microsoft показала новую Windows 10

Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
Sibnet Новости вчера в 05:44
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
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