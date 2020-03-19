Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
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с чего всё началось

Россия ограничит авиасообщение с еще четырьмя странами из-за коронавируса

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян.
Екатеринбург Онлайн07:58

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в шести регионах России

RT на русском08:56

В Россия зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом

URA.Ru08:50

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости08:47

Оперштаб Москвы сообщил об увеличении больных коронавирусом до 191 человека

Известия09:30

В России за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 61 человека

Собака.ru19 марта в 10:17

В России за сутки случаи заражения новой инфекцией выявили в 15 регионах

UfacityNews.ru19 марта в 03:05

Не верьте фейк-ньюс: в Волгограде нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией

ИА Городские вести. Волгоград19 марта в 00:45
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199

Общее число заболевших пневмонией в нашей стране достигло 199. Сутками ранее в оперштабе сообщали о 147 случаях заражения.
Народные новости 19 марта в 11:33
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет.
Комсомольская правда 07:10
Армия и оружие

Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию

Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:04
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК 20 марта в 17:00
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Здоровье

В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина

Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
ФедералПресс 06:46
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 08:18
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Футбол

Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
Евро-футбол.ру 10:38
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Политика

Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой

«Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.
Победа РФ 19 марта в 03:40
Происшествия

Нападение пассажирки на таксиста в Тюмени попало на видео

РИА Новости 05:19
Общество

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:25
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Газета.Ru 09:54
Кино

Опубликован трейлер хоррора «Мы призываем тьму»

Inc-news.ru 10:38
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском 20 марта в 23:55
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru вчера в 00:10
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Футбол

В матче чемпионата Белоруссии было назначено пять пенальти

В матче первого тура белорусской Высшей лиги «Слуцк» дома одержал победу над мозырьской «Славией» со счетом 3:1. В составе хозяев дубль оформил Артем Сердюк, который отличился на 73-й минуте и на 79-й минуте с пенальти.
Нева Спорт 09:09
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