Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Шоу-бизнес
Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот
Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
OvideO.ru вчера в 03:45
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Общество
Великобритания попросила Японию помочь построить сеть 5G
Московский Комсомолец вчера в 22:49
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
По информации источника, решение о прекращении производства было принято в связи с новой программой, нацеленной на оптимизацию расходов.
Лезги газет вчера в 06:03
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих
Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» выиграл Льюис Хэмилтон
Победителем квалификации Гран-при Венгрии — третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — стал британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
ИА Красная Весна вчера в 11:18
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Политика
Бывший депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев уже "отказался" от Донбасса и притязаний на Крым.
Известия вчера в 22:53
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Авто
В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC
По информации источника, в Украине выпускают и продают «ГАЗели-Бизнес» под маркой HDC.
Лезги газет вчера в 15:19
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о своих чувствах к мачехе
Репутация у мачехи Гарри была не самая лучшая. Герцог Сассекский заявил, что их с братом жалеть не стоит.
Слово и Дело вчера в 02:45
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для опытов
Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии незаконно отлавливает осетинских летучих мышей для проведения исследований, в том числе по коронавирусу.
Ruposters.ru вчера в 10:16
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Телеведущая Татьяна Лазарева считает ранний брак ошибкой
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала в соцсетях, что считает ошибкой молодости ранний брак, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 10:24
Общество
Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро
Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
RT на русском вчера в 20:45
Здоровье
Минздрав Украины собирается продлить действие карантина
Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина.
ИА Красная Весна 17 июля в 16:12
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Evo-rus.com 17 июля в 06:41