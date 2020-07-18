Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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109 новых случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Тюменской области

Тюменская линиявчера в 04:11

В России выявили 6405 новых случаев коронавируса

РЕН ТВ17 июля в 03:44

За сутки в России выявили 6428 новых случаев коронавируса

Life.ru16 июля в 03:31

В России на 17 июля выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

Глас Народа17 июля в 03:30

В России за сутки — 6 406 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс17 июля в 03:30

В России выявлено 6428 новых случаев коронавируса

Эхо Москвы16 июля в 03:32

В России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

БИЗНЕС Online17 июля в 03:32
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Шоу-бизнес

Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот

Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
OvideO.ru вчера в 03:45
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
5,2K
Общество

Великобритания попросила Японию помочь построить сеть 5G

Московский Комсомолец вчера в 22:49
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
1,9K
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
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Авто

Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике

По информации источника, решение о прекращении производства было принято в связи с новой программой, нацеленной на оптимизацию расходов.
Лезги газет вчера в 06:03
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Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05
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Общество

Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих

Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.
Коммерсантъ вчера в 19:33
7
Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
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Автоспорт

Квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» выиграл Льюис Хэмилтон

Победителем квалификации Гран-при Венгрии — третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» — стал британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
ИА Красная Весна вчера в 11:18
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
349
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
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Политика

Бывший депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев уже "отказался" от Донбасса и притязаний на Крым.
Известия вчера в 22:53
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
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Авто

В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC

По информации источника, в Украине выпускают и продают «ГАЗели-Бизнес» под маркой HDC.
Лезги газет вчера в 15:19
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Культура

Никита Джигурда сделал $1 млн на бирже. Вложился в Facebook «на дне»

РБК вчера в 07:26
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о своих чувствах к мачехе

Репутация у мачехи Гарри была не самая лучшая. Герцог Сассекский заявил, что их с братом жалеть не стоит.
Слово и Дело вчера в 02:45
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
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Общество

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей для опытов

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии незаконно отлавливает осетинских летучих мышей для проведения исследований, в том числе по коронавирусу.
Ruposters.ru вчера в 10:16
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Политика

Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград вчера в 12:43
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Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева считает ранний брак ошибкой

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала в соцсетях, что считает ошибкой молодости ранний брак, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 10:24
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Общество

Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро

Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
RT на русском вчера в 20:45
Здоровье

Минздрав Украины собирается продлить действие карантина

Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина.
ИА Красная Весна 17 июля в 16:12
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Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Evo-rus.com 17 июля в 06:41
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