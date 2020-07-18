Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки
ИА Красная Веснавчера в 03:55
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия
В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом
Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
РИА Новости вчера в 11:44
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Происшествия
В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников
Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Политика
Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»
Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
Футбол
«Барселона» задумалась об отставке Сетьена по окончании сезона Ла Лиги
«Барселона» может уволить Кике Сетьена с поста главного тренера сразу же после окончания чемпионата Испании.
ProstoProSport вчера в 06:10
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Футбол
Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении
Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года.
Sport.rbc.ru 12:10
Армия и оружие
В министерстве обороны Азербайджана рассказали о потерях у противника
Бои в Товузе: страшные последствия обстрелов противника в фотографиях >> В ведомстве назвали не соответствующей реальности распространившуюся в азербайджанских СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении информацию о том, что в ходе недавних боевых действий армянская сторона якобы потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными.
Sputnik Азербайджан вчера в 02:51
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Кино
Япония: Обзор кассовых сборов за уик-энд 11 - 12 июля, 2020
По сравнению с прошлой неделей полученная выручка уменьшилась соответственно на 7 и 9%, а суммарные сборы после семнадцати дней составляют $4,61 млн и $4,42 млн.
Кинобизнес сегодня 15 июля в 15:49
Общество
Мишустин подписал постановление об учреждении Дня работника транспорта
Профессиональный праздник День работника транспорта учрежден в России.
Политическая Экспертиза 05:16
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Спорт
Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился
Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 12:58
Общество
Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн
Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Москва 24 13:00
Происшествия
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05