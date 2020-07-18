В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.

Происшествия В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города. 3

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Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 92

Происшествия В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 270

Футбол «Барселона» задумалась об отставке Сетьена по окончании сезона Ла Лиги «Барселона» может уволить Кике Сетьена с поста главного тренера сразу же после окончания чемпионата Испании.

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 178

Футбол Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года.

Армия и оружие В министерстве обороны Азербайджана рассказали о потерях у противника Бои в Товузе: страшные последствия обстрелов противника в фотографиях >> В ведомстве назвали не соответствующей реальности распространившуюся в азербайджанских СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении информацию о том, что в ходе недавних боевых действий армянская сторона якобы потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными.

Общество Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции. 122

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Спорт Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Общество Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда". 34

Происшествия Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии. 40

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.