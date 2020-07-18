Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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В Москве выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки

ИА Красная Веснавчера в 03:55

В Москве выявили 578 новых случаев заражения коронавирусом

РБК04:16

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

Lenta.ru03:31

В Заполярье выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом

Московский Комсомолец Мурманск09:25

Коронавирус к 15 июля: где выявлены новые случаи заражения в Ленобласти

ЛенТВ2415 июля в 11:33

В Рославльском районе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Smolnarod.ru15 июля в 09:43
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Происшествия

В Севастополе скончался шестой пациент с коронавирусом

Севастополь, 18 июля 2020, 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 18 июля в пресс-службе правительства города.
REGNUM 05:03
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Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости вчера в 11:44
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Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
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Происшествия

В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
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Футбол

«Барселона» задумалась об отставке Сетьена по окончании сезона Ла Лиги

«Барселона» может уволить Кике Сетьена с поста главного тренера сразу же после окончания чемпионата Испании.
ProstoProSport вчера в 06:10
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка

46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
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Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
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Автоспорт

Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии

РИА Новости 12:07
Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
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Футбол

Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении

Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года.
Sport.rbc.ru 12:10
Армия и оружие

В министерстве обороны Азербайджана рассказали о потерях у противника

Бои в Товузе: страшные последствия обстрелов противника в фотографиях >> В ведомстве назвали не соответствующей реальности распространившуюся в азербайджанских СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении информацию о том, что в ходе недавних боевых действий армянская сторона якобы потеряла четырех военнослужащих убитыми и 36 ранеными.
Sputnik Азербайджан вчера в 02:51
Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
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Общество

Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
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Кино

Япония: Обзор кассовых сборов за уик-энд 11 - 12 июля, 2020

По сравнению с прошлой неделей полученная выручка уменьшилась соответственно на 7 и 9%, а суммарные сборы после семнадцати дней составляют $4,61 млн и $4,42 млн.
Кинобизнес сегодня 15 июля в 15:49
Общество

Мишустин подписал постановление об учреждении Дня работника транспорта

Профессиональный праздник День работника транспорта учрежден в России.
Политическая Экспертиза 05:16
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Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Спорт

Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился

Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 12:58
Общество

Собянин оценил подготовку Москвы к переводу обучения в онлайн

Москва по сравнению с другими регионами была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Москва 24 13:00
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Происшествия

Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке

Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44
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Футбол

Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
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Общество

Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса

РИА Новости 12:47
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