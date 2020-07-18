Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:07, Ашберн
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Проблемы со здоровьем могли стать причиной ухода из жизни 20-летней фигуристки Екатерины Александровской, с января девушка лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт 09:54
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Армия и оружие
В НАТО осудили проверку боеготовности войск России
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверки боевой готовности войск.
Известия 08:18
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Футбол
«Спартак» озвучил цену за Жиго для потенциальных покупателей
«Спартак» установил цену на защитника Самюэля Жиго не менее 20 млн евро для потенциальных покупателей.
Metaratings 09:25
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку
В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:43
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Футбол
Роналду показал отдых на роскошной яхте
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал, как в его представлении выглядит отдых мечты.
SM News вчера в 12:52
Экономика
Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн
Вести.Ru 16 июля в 17:50
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Футбол
Россиянин Тугаринов включен в заявку «Эспаньола» на матч с «Сельтой»
Для 20-летнего футболиста, который является выпускником академии «Барселоны», попадание в заявку станет уже вторым в нынешнем сезоне — ранее Тугаринов был включен в число запасных в матче «Эспаньола» против «Бетиса» (0:1) 25 июня.
Матч ТВ 09:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту затопления буксира в Красногорске
Красногорск, 18 июля 2020, 16:06 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления в Москва-реке буксира в подмосковном Красногорске.
REGNUM 09:06
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Общество
Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики
Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.
Игромания.ру вчера в 11:36
Политика
Мария Захарова заявила о скором освобождении двух россиян в Ливии
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, из ливийской тюрьмы в ближайшее время выйдут Максим Шугалей и Самир Суэйфан.
Говорит Москва 10:00
Общество
Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса
RT на русском 09:42