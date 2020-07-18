Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом
Общественная служба новостей15 июля в 04:10
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Единоборства
Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172
FightTime.ru вчера в 11:58
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Здоровье
102 человека в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки
На 18 июля в Ростовской области у 11 316 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости COVID-19 — 269,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:03
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Здоровье
Объяснено воздействие коронавируса на мозг
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг.
Lenta.ru 10:35
Общество
В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала
Интерфакс 08:36
Армия и оружие
Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана
Avia.pro 16 июля в 18:35
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Происшествия
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
РИА Новости 09:28
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении.
ПолитРоссия вчера в 03:19
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля.
Известия вчера в 17:14
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Политика
«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»
Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Армия и оружие
Пашинян назвал цель боев Азербайджана с Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что настоящей целью нападения Азербайджана на армянских пограничников была демонстрация военной силы и нападение на Карабах.
Суть событий 11:20
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор вчера в 04:15
Футбол
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Милан» примет «Болонью», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник
В 34-м туре Серии А «Аталанта» играет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».
Sports.ru 02:18
Шоу-бизнес
Панин ответил на слухи о причастности к разводу Асмус и Харламова
Российский актёр Алексей Панин прокомментировал сообщения о своей причастности к разводу звезды Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
News.ru 10:28
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Космос
Брянцев пригласили на «Космическое июльское рандеву» в режиме онлайн
Брянский краеведческий музей приглашает на виртуальное «Космическое июльское рандеву».
Мой Брянск 06:22
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49