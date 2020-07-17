Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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В России за сутки выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

Expert.ruвчера в 04:06

В России выявили 6 428 новых случаев заражения коронавирусом

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В России выявили 6 406 новых случаев коронавируса

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В России выявлено 6 406 новых заболевших коронавирусом

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В России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса

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Оперштаб назвал число новых случаев COVID-19 в России за сутки

Экономика сегоднявчера в 03:37

В России выявили 6428 новых случаев COVID-19

РЕН ТВ16 июля в 03:40
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
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Здоровье

В Башкирии из-за комаров люди заболели опасной болезнью

Как сообщает Роспотребнадзор РБ, в прошлом году в Башкирии диагноз дирофиляриоз врачи поставили трем жителям республики – одному в Бурзянском районе, еще двум - в Уфе.
Молодежная газета (Уфа) 03:22
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Общество

В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса. На 18 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 49 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:21
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
62
Общество

В США умер лидер движения за гражданские права Джон Льюис

Джон Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.
Эхо Москвы 04:33
5
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
844
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный альбом

Lenta.ru 03:28
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Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro получил MIUI 12

Стабильную версию новой прошивки получили смартфоны Xiaomi Mi 9T Pro в Европе.
Evo-rus.com 16 июля в 01:15
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Футбол

«Зенит» заинтересовался возвращением Халка в свой состав

ProstoProSport 04:27
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Экономика

Технополис «Москва» создал свыше более 800 рабочих мест

"В 2019 году резидентами и компаниями технополиса было создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий, и составляет 19 процентов от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа", – отметил Ефимов.
Москва 24 03:22
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
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Авто

Правительство России установило правила продажи красивых автономеров

Вечерний курьер 04:58
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Экономика

Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн

Вести.Ru 16 июля в 17:50
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Политика

Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт

В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
5
Армия и оружие

Шойгу призвал принять меры по сохранению здоровья военных при проверке

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал избежать ущерба экологии и принять все меры по сохранению здоровья военнослужащих на мероприятиях по внезапной проверке войск, начавшихся по решению президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 04:05
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Футбол

Федун рассказал о задаче Газизова в «Спартаке»

По информации Sport24, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.
Все про Спорт ру 03:14
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Evo-rus.com вчера в 01:08
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Единоборства

Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку

Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
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Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
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Шоу-бизнес

Анна Михалкова напугала поклонников болезненной худобой

Заметно постройневшая актриса вызвала много вопросов своей болезненной худобой. Посвежевшая Михалкова рассуждала о лете.
News.ru вчера в 22:28
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Футбол

Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»

Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ru вчера в 16:53
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Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
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Культура

«Славянский базар» стартовал в Белоруссии вопреки коронавирусу

KM.ru 16 июля в 07:41
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Интернет

Twitter объяснил механизм взлома аккаунтов знаменитостей и бизнесменов

В ночь с 15 на 16 июля злоумышленники начали рассылать мошеннические твиты от имени известных бизнесменов, политиков и знаменитостей, в числе взломанных ‒ аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джозефа Байдена, рэпера Канье Уэста и других знаменитостей.
Ведомости 03:13
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