Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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В Москве выявили 578 новых случаев заражения коронавирусом

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Молодой коммунар04:09

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

Lenta.ru03:31
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В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
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Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
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Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

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Недавно дизайн Samsung Galaxy Note 20 был полностью раскрыт инсайдером.
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Агентству дано указание пересмотреть методы подсчета в связи с опасением, что при иной методике цифры оказываются преувеличенными.
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В США зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой

В штате Колорадо (США) впервые за пять лет зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой.
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