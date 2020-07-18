Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
Петербургские активисты сняли фильм о фальсификациях на голосовании
Движение «Наблюдатели Петербурга» сделало фильм «Хроники текущих фальсификаций» о прошедшем голосованию по поправкам в конституцию.
МР7.ру 16 июля в 14:29
Шоу-бизнес
Деми Мур стала блондинкой и поразила фанатов
Американская актриса Деми Мур стала блондинкой и поразила фанатов. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 18:32
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Футбол
«Спартак» решил потратить на трансферы не менее 40 млн евро
Сообщается, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделит от 40 до 50 миллионов евро на трансферы в межсезонье.
ProstoProSport 07:46
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета вчера в 04:14
Спорт
В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War
В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru вчера в 11:11
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Гаджеты
Дизайн Samsung Galaxy Note 20 полностью раскрыт инсайдером
Недавно дизайн Samsung Galaxy Note 20 был полностью раскрыт инсайдером.
Astera 05:53
Футбол
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Общество
Великобритания пересмотрит систему подсчета смертей от коронавируса
Агентству дано указание пересмотреть методы подсчета в связи с опасением, что при иной методике цифры оказываются преувеличенными.
Московский Комсомолец 07:54
Здоровье
В США зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой
В штате Колорадо (США) впервые за пять лет зарегистрирован случай заражения человека бубонной чумой.
Экспресс газета 06:01
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru 06:47
Политика
Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году
Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Известия вчера в 10:28