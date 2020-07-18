В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.

Общество NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. 3

Фигурное катание В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание. 90

Происшествия В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. 3

Футбол «Ювентус» начал переговоры по Лаказетту Лаказетт забил 12 голов и отдал шесть голевых передач в 33 матчах за «Арсенал» в этом сезоне.

Космос NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Футбол «Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».

Политика Особое мнение: Григорий Юдин Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 103

Здоровье Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области На утро 18 июля в области подтверждены 10079 случаев заболевания COVID-19, 148 новых заболевших за сутки, сообщает оперштаб минздрава по Челябинской области. 11

Происшествия В Подмосковье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП В Московской области под Наро-Фоминском столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали.