Коронавирус
Lenta.ruВ России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России.
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Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
РИА Новости 04:05
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news вчера в 02:36
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
RT на русском 00:59
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv вчера в 03:56
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по Лаказетту
Лаказетт забил 12 голов и отдал шесть голевых передач в 33 матчах за «Арсенал» в этом сезоне.
Матч ТВ 05:41
Космос
NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны
Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика 16 июля в 03:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Футбол
«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера
Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».
Soccer.ru 06:15
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Здоровье
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Челябинской области
На утро 18 июля в области подтверждены 10079 случаев заболевания COVID-19, 148 новых заболевших за сутки, сообщает оперштаб минздрава по Челябинской области.
АиФ Челябинск 02:40
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
В Московской области под Наро-Фоминском столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали.
RT на русском 07:01
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 13:32
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45