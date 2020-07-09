Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 6509 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе. Прирост держится на уровне 0,9%, у 27,3% больных нет симптомов.
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В России выявлено 6562 новых случая COVID-19

Daily Stormвчера в 03:40

В России 6 509 новых случаев COVID-19

Полит.ру03:39

Более 6,5 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

Телеканал 360°03:37

В России выявили 6509 новых случаев коронавируса

РИА Новости04:09

В России выявили 6368 новых пациентов с COVID-19

Афиша Daily07 июля в 04:16

В Башкирии выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

Bash.News07 июля в 03:34

6 611 новых случаев коронавируса зафиксировали в 85 регионах России

Вести Татарстан06 июля в 04:09
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
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Космос

Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы вчера в 03:15
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

REGNUM 02:11
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Происшествия

Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Космос

Марс, Curiosity, 2805-2809 день: Пит-стоп для марсохода

Марсоход отведет некоторое время, чтобы выполнить стандартные обновления своего программного обеспечения, поэтому следующая пара дней будет сосредоточена на них, оставляя мало места для чего-либо еще.
AstroNews.ru вчера в 14:19
1
Происшествия

Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
2
Происшествия

В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк

Lenta.ru 07 июля в 10:24
11
Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
4
Общество

В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
1,2K
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
82
Шоу-бизнес

Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей

Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru вчера в 13:00
73
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
164
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
5
Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
4
Происшествия

Жалобу на приговор экс-министру Андрею Куликову рассмотрят повторно

Сегодня в Первом кассационном суде общей юрисдикции прошло рассмотрение представления региональной прокуратуры на определение Саратовского областного суда, изменившего приговор экс-министру промышленности Андрею Куликову.
Взгляд-инфо 04:23
Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
15
Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
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Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Экономика

ВВП Украины упал ниже 6%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщило, что за январь-май этого года ВВП страны обвалился до 5,9%.
Новостной фронт 03:45
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
4
Общество

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
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Политика

Поправки о блокировке информации с оправданием экстремизма внесены в Госдуму

Члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.
Российская газета 07:02
Происшествия

СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
4
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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