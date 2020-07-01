Накануне в России за сутки выявили 6693 новых случаев коронавируса. Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В России за сутки выявили 6556 новых случаев коронавируса

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