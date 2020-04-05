Коронавирус

ФАНФАНВ России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы. Уточняется, что заболевания были выявлены в 14 регионах.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

News.ru06:33

В Косово выявлен новый случай заражения коронавирусом

REGNUM03 апреля в 02:23

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тысячи

Телеканал 360°06:32

В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

Екатеринбург Онлайн06:30

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 14 регионах России

RT на русском06:41

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Lenta.ru06:33

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

Вести ФМ02 апреля в 04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество

Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину

Московский Комсомолец 12:15
Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Вести.Севастополь 13:24
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
РИА Новости 10:50
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
РИА Новости 11:57
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Армия и оружие

Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
ТАСС вчера в 07:24
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Финансы

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей

Курс доллара опускался ниже 77 рублей, курс евро — ниже 83 рублей Российская валюта уверенно укрепляется на фоне роста цен на нефть в ожиданиях переговоров между Россией и Саудовской Аравией и улучшения долларовой ликвидности в мире.
Коммерсантъ 03 апреля в 06:41
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Газета.Ru 12:15
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости 12:22
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Единоборства

В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
News.ru 10:37
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Газета.Ru 13:18
Общество

В Италии сообщили о замедлении роста жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 525 и достигло 15 887 за весь период.
Известия 13:02
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Происшествия

Петербургского студента похитили и потребовали 100 тысяч рублей

Через пару дней, 4 апреля, потерпевшему стали приходить СМС-сообщения, что его украденный телефон вернут за 100 000 тысяч рублей.
Piter.tv 07:44
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Игры

Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля

Лос-Анджелес, США, 5 апреля 2020, 10:45 — REGNUM Riot Games назвала дату релиза многопользовательской карточной игры Legends of Runeterra.
REGNUM 03:45
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону

Магнитогорск, Челябинская область, 4 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Семьи погибших на улице Доменщиков в Магнитогорске получат по миллиону рублей.
REGNUM вчера в 13:33
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

С 2014 года Крым принял множество вложений со стороны российских властей, сообщает 5 апреля американский журнал Foreign Affairs.
ИА Красная Весна 09:55
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
ещё по теме
Главное