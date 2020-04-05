Еще по два пациента зарегистрированы в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае. Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели. Накануне сообщалось о 582 новых случаях заражения.

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

Общество Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом Депутат столичного парламента Евгений Ступин заразился COVID-19. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Общество Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.

Общество Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.

Общество Названы 6 регионов России без коронавируса В России остаются шесть субъектов РФ, в которых нет ни одного подтвержденного случая инфицирования коронавирусом.

Общество Бывший ливийский премьер скончался от коронавируса Экс-премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль умер от коронавируса на территории Египта. Известно, что политику было 67 лет.

Общество В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.

Политика Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков "Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Энергетика Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.