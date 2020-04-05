Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Еще по два пациента зарегистрированы в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае. Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели. Накануне сообщалось о 582 новых случаях заражения.
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Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

РИА Новости10:24

5 апреля: в России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли

Весьма06:33

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 апреля 2020: 658 случаев за сутки

Комсомольская правда06:46

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Спорт-Экспресс06:40

В России за сутки выявлены 658 заразившихся коронавирусом, всего — 5389

Коммерсантъ06:33

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 658 человек

Ведомости06:49

В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

Российская газета06:31
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Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
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Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков.
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Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

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Росбалт 09:13
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Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
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Вести.Ru 12:03
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Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
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Названы 6 регионов России без коронавируса

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Московский Комсомолец 06:55
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Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Общество

Бывший ливийский премьер скончался от коронавируса

Экс-премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль умер от коронавируса на территории Египта. Известно, что политику было 67 лет.
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В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
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Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА часто ругается матом

Матч ТВ вчера в 10:01
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
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Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
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Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
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Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

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На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

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Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.
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Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
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Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
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Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
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В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
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