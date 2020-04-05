Коронавирус
РИА НовостиВ России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Еще по два пациента зарегистрированы в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае. Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели. Накануне сообщалось о 582 новых случаях заражения.
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Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 апреля 2020: 658 случаев за сутки
Комсомольская правда06:46
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