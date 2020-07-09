За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе COVID-19. Из общего числа вновь выявленных случаев 27,3% не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявлено 6 509 новых случаев коронавируса

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